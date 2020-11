Enseignement supérieur: depuis 2013, les privés ont encaissé plus de 50 milliards F CFA La question ayant trait à la dette due aux établissements d’Enseignement supérieur privés a été au menu des débats lors du vote du projet de budget du ministère de l’enseignement supérieur.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020

Le ministre Cheikh Oumar Anne a déclaré qu’en 2021, il est prévu de verser 4,9 milliards de francs CFA aux universités privées, représentant ainsi 50% des facturations reçues.



De même, le ministre a rappelé que depuis 2013, l’Etat a déjà mobilisé plus de 50 milliards de francs CFA pour la prise en charge des étudiants orientés dans les établissements d’enseignement supérieur privés.



Cette enveloppe budgétaire a, de l’avis du ministre, permis à beaucoup d’établissements privés d’améliorer substantiellement leur cadre infrastructurel et de rehausser, par ricochet, la qualité de l’enseignement.



