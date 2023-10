Enseignement supérieur en Afrique : Lancement à Cotonou, de la plateforme « Esseyi.com »

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 00:22 | | 0 commentaire(s)|





Sur



Esseyi est le portail totalement dédié aux parents et aux étudiants leur permettant d’économiser de l’énergie et de l’argent dans leur dynamique de recherches d’établissements publics et privés en Afrique. Nous invitons les étudiants où qu’ils soient à faire l’expérience d’Esseyi. Ils seront pleinement satisfaits », a déclaré Emeric Koda, Président d’Esseyi. Les établissements désireux de rejoindre Esseyi sont vivement invités à créer leur compte sur la plateforme.

Adou FAYE Selon un communiqué de presse, grâce à cette solution digitale, tous les étudiants et parents d'élèves ont maintenant un portail unique pour accéder à des milliers de filières de formations, dans des milliers d’établissements publics et privés d’Afrique. «Pour ce faire, il suffit simplement, pour l’étudiant, de créer un compte, de renseigner son profil, de sélectionner la filière et l’établissement visé et le tour est joué. Le candidat suit sur son tableau de bord l’évolution de sa candidature jusqu’à l’acceptation de son inscription, sans se déplacer, depuis son téléphone ou son ordinateur », lit-on dans le document.Sur www.esseyi.com , les visiteurs bénéficient d’un accès privilégié à plus de 10 000 cursus de formations diplômantes dans 2 000 établissements publics et privés d’Afrique. «Nous avons créé Esseyi, qui signifie le savoir, la connaissance et l’intelligence en langue Ikposso du Togo, pour accélérer une ambition d’élites africaines sans limites formées par les africains pour le développement de leurs communautés. De ce fait, nous voulons valoriser le savoir et participer à repenser le rayonnement africain à l’intérieur de ses frontières.Esseyi est le portail totalement dédié aux parents et aux étudiants leur permettant d’économiser de l’énergie et de l’argent dans leur dynamique de recherches d’établissements publics et privés en Afrique. Nous invitons les étudiants où qu’ils soient à faire l’expérience d’Esseyi. Ils seront pleinement satisfaits », a déclaré Emeric Koda, Président d’Esseyi. Les établissements désireux de rejoindre Esseyi sont vivement invités à créer leur compte sur la plateforme.





Source : Les fondateurs de la première plateforme d’orientation en ligne, de recherche de formations et d’inscription dans les établissements publics et privés en Afrique, ont procédé officiellement au lancement de www.esseyi.com, à Cotonou, afin d’aider, de guider les étudiants et les parents d’élèves dans leurs démarches de mobilité estudiantine en Afrique.Source : https://www.lejecos.com/Enseignement-superieur-en-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook