Enseignement supérieur : le Saes aussi annonce une grève Va-t-on vers des perturbations du secteur de l’enseignement en 2020 ? En tout cas, après l’Uden, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur Saes, menace également de perturber le système.

Selon Malick Fall, membre du Saes, l’orientation des bacheliers constitue un gros problème qu’il convient de régler au plus vite.

« L’orientation des bacheliers pose beaucoup de difficultés parce que la loi de 2015 n’est pas respectée. Le Directeur de l’enseignement supérieur organise ces orientations de manière cavalière avec l’onction du ministre de l’enseignement supérieur », a regretté Malick Fall sur la RFM.

« On va vers des perturbations certaines si des corrections ne sont pas apportées. Campusen est une vraie boîte noire », a-t-il ajouté, soulignant que le Saes a déposé un préavis de grève depuis janvier 2019 et que depuis lors rien n’a été fait pour améliorer les conditions de travail des enseignants.



