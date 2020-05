Ensemble pour une bonne reprise! ( Dr Diomaye Dieng ) En perspective de la reprise des enseignements apprentissages dans les établissements scolaires prévue le mardi 02 juin, un protocole de sécurité sanitaire pour lutter contre la maladie à coronavirus a été élaboré.



Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mai 2020 à 23:17 | | 0 commentaire(s)|

Dans ledit protocole, les recommandations générales exigent le nettoiement régulier des salles, des toilettes et des espaces propices à la propagation du coronavirus. Cependant, cela nécessite la disponibilité de produits d'hygiène et d'une logistique appropriée et accessible au niveau des établissements.



A cet effet, le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique (MULHP), dans le cadre du programme zéro déchet et conformément à ses missions de promotion de la propreté, accompagne les établissements, à travers la mise à disposition d'un kit constitué de produits d'hygiène; d'un lot de matériel de nettoiement et d'un dispositif stratégique de sensibilisation.



Les agents de l'UCG assurent le nettoiement des établissements ciblés pour accompagner la dynamique enclenchée par le Ministère de l'éducation nationale. Et l'ensemble des coordinations départementales accompagneront les initiatives de nettoiement au niveau local.



Au niveau de chaque établissement, un Club de salubrité scolaire (CSS), adossé au gouvernement scolaire, sera mis en place pour une meilleure appropriation des initiatives de promotion de la propreté.

Sur instruction du Ministre Abdou Karim Fofana, nous comptons intervenir aux Lycée Lamine Gueye, Kennedy, lymodak, etc.

Les opérations sont menées en collaboration avec les chefs d'établissements, l'Inspection d'académie de Dakar, etc.



Nous prions pour une bonne reprise sans incident des cours dans les établissements sur l'étendue du territoire national.



Dr Diomaye Dieng

Directeur de la Propreté et de l'Hygiène publique

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos