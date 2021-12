Ensoa / Fin de formation des élèves sous-officiers: La 41e promo intègre les rangs

C’est une belle journée pour les élèves de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (Ensoa), qui ont achevé leur formation, après 24 mois de dur labeur. Dans l’enceinte de l’école sise à Koutal, le Colonel Amadou Makhtar Ndiaye, au cours d’une cérémonie symbolique, a présenté le drapeau à 106 sous-officiers issus du Sénégal et de la sous-région (Guinée-Bissau, République de Guinée, Cameroun, Gambie, Togo).



« Cette phase d’initiation permet surtout aux sous-officiers, de forger leur caractère et de développer en eux l’esprit de dépassement, d’humilité et de sacrifice, des vertus qui sont fondamentales dans l’exercice de la longue carrière de militaire qui les attend », explique le Colonel Ndiaye.



D’après « Le Quotidien », la cérémonie a été l’occasion pour le Commandant de l’établissement, le Colonel Badara Ndiaye, de rappeler l’importance de cette activité d’intégration au sein de la corporation militaire des sous-officiers et couronnant, par la même occasion, deux années difficiles de formation au sein de cette école, qui a accueilli jusqu’ici 2300 pensionnaires. Et selon lui, cette 41e promotion s’est montrée à la hauteur des attentes, pour mériter cet honneur.



« Au terme de la phase de formation initiale du combattant, cette promotion a montré son aptitude à subir toute la formation, pendant les deux années de présence dans ce sanctuaire de l’excellence (…).



Pour la première fois depuis leur arrivée, les sous-officiers de la 41e promotion ont l’honneur d’entrer dans ce lieu (dans l’enceinte de l’école), qui a toujours été pour eux un endroit inaccessible », a poursuivi le Directeur de l’Ensoa.