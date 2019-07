Enterré à l’heure de la prière de "Timis", Tanor repose désormais aux côtés de son papa

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 09:44

L’ancien président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) et secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng, décédé lundi en France, repose désormais dans son village natal, Nguéniene (Mbour).



Il a été inhumé hier, à l'heure de la prière du crépuscule (Timis), dans le mausolée familial aux côtés de son père, Birane Dieng (1902-1994). Ce, en présence de nombreuses personnalités religieuses et politiques, dont les Présidents Macky Sall et Ibrahim Boubacar Keïta. La prière mortuaire a été dirigée par l’Imam Malick Lèye, sur instruction de l’Imam Ratib de Nguéniène, Babacar Niane, selon L’Observateur.

