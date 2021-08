Enterrements dans les cimetières catholiques: Le Comité de gestion prend de nouvelles mesures Le Comité de gestion des cimetières catholiques de l’archidiocèse de Dakar a pris de nouvelles mesures, pour les inhumations dans les cimetières catholiques de Saint-Lazare et de Bel-Air, face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19.

« Désormais, et ce jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux deux cimetières est strictement et uniquement autorisé à 25 personnes et le temps de l’inhumation fixé à 30 minutes. Et, l’exposition mortuaire est interdite ainsi que la présentation des condoléances aux cimetières », souligne-t-on.



Ainsi, les personnes autorisées à accéder aux cimetières devront respecter l’obligation du port correct du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou avec du gel hydro-alcoolique, et les consignes des agents choisis pour aider à mettre de l’ordre durant les enterrements.



Pour rappel, ce mardi 03 aout 2021, il y a eu 29 nouveaux décès, un record. A ce jour, 64 522 cas ont été déclarés positifs dont 48 812 guéris, 1 423 décédés et 14 286 patients sont sous traitement. 900 914 personnes ont été également vaccinées.





