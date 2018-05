Entraînement des Lions au LSS : l’ultime galop dans la ferveur

Seul Sadio Mané qui doit disputer ce soir la finale de la Ligue des champions, a manqué à l’appel. Préalablement prévu à 17 heures, ce n'est seulement que 40 minutes après que les "Lions" ont commencé à s’échauffer pour réveiller les muscles. Les hommes d’Aliou Cissé ont d’abord communié avec les athlètes vivant avec une déficience intellectuelle de Spécial Olympics, avant de procéder au premier tour du terrain. Avec Lamine Gassama qui effectué sa première séance d’entrainement avec ses coéquipiers depuis le début du stage, les "Lions" ont mis de l’intensité dans ce dernier galop, comme pour rassurer le nombreux public.



Apres quelques tours de terrain à petites foulées qui n’ont duré que trois minutes, Cheikhou Kouyaté et ses partenaires pouvaient s’étirer sur le côté gauche de la pelouse. Aliou Cissé repartissait alors son effectif en 3 groupes pour procéder à un exercice de contrôle, conduite de balle et précision de passes. Cette séance d’à peu près de 15 minutes sera reprise une nouvelle fois après une pause de 5 minutes. Diafra Sakho et Saliou Ciss effectuent un pressing intense sur Mame Birame Diouf et Mbaye Niang lors de l’exercice de taureau au cours duquel, la rigueur s’est fait sentir. Le public a alors eu le droit à du spectacle pur et dur, avec un jeu réduit de qualité.



Dans l’ultime étape de cette séance d’entranement, la plus attendue d’ailleurs, les joueurs sont repartis en deux groupes avec un jeu libre sur l’une des moitiés de terrain. Les oppositions Mbaye Niang-Lamine Gassama et Moussa Konaté-Cheikhou Kouyaté ont tenu en haleine les centaines de fans. Diao Baldé Keita qui semble toujours traîner des pépins physiques, n’a pas pris part à cette séance. En individuel, avec l’un des kinésithérapeutes de la sélection nationale, le monégasque a subi des massages et effectué quelques gymnastiques médicales avant de rejoindre le groupe pour la dernière séance de discussion avec tous le staff.



A la fin du galop d’entraînement, tout le groupe a fait le tour du terrain pour saluer les supporters et ainsi faire son au revoir au public qui est resté jusqu’au terme de la séance malgré le Ramadan.











Record