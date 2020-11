Entre Me Moussa Diop et certains membres de l'Apr, ça chauffe grave! Après son limogeage de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop qui a affirmé haut et fort qu'il n'aurait pas soutenu Macky Sall s'il savait que tous leurs efforts seraient pour Idrissa Seck, n'a pas épargné non plus ses "amis" du groupe "whatsapp" de la mouvance présidentielle.

Exclu du groupe "Whatsapp" dénommé "Groupement d'informations républicaines" (Gir), Me Moussa Diop tire sur ses contempteurs: "je faisais partie des plus féroces défenseurs du big boss, là où vous rasiez les murs.



Toujours dans le panel, il lâche: "dans la défense de votre permanence et du boss contre Dias (Ndlr: Barthélemy), je n'ai bénéficié d'aucun soutien des prétendus cadres de l'Apr", a-t-il avancé.



Me Moussa Diop estime qu'il a même exposé lors de l'élection présidentielle de 2019 la vie de sa famille, en défendant Macky Sall dans la zone électorale de Touba.



