Entrée en vigueur du Senegal Power Compact du Millennium Challenge Corporation: Un programme doté de 330 milliards F CFA La cérémonie officielle d’entrée en vigueur du #SenegalPowerCompact est prévue le 9 septembre 2021, sous la présidence effective du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky SALL, en présence de l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Sénégal, et du Directeur Général par intérim de la Millennium Challenge Corporation (MCC). D’une durée de 5 ans, le programme sera mis en œuvre par le Millennium Challenge Account-Sénégal II (MCA-Sénégal II).

Ce programme est doté d’une enveloppe de 600 millions de dollars US, soit 330 milliards de FCFA comprenant un don de 550 millions de dollars US de la part du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars US du Gouvernement du Sénégal. L’accord de don a été signé le 10 décembre 2018 entre le Sénégal et les Etats unis d’Amérique.



MCC est une agence de développement international du gouvernement américain, qui s’efforce de réduire la pauvreté dans le monde grâce à la croissance économique et accorde des subventions à durée déterminée aux pays qui respectent des normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits démocratiques.



Ce nouveau programme est entièrement dédié au secteur de l’électricité. Il vise à réduire la pauvreté au Sénégal à travers le renforcement du secteur de l’électricité, l’amélioration de la fiabilité, l’élargissement de l’accès à l’électricité, notamment en zones rurales et péri urbaines et la mise en place d’un cadre réglementaire propice au développement, à l’amélioration des performances et à la viabilité financière du secteur de l’électricité au Sénégal.



La cérémonie officielle d’entrée en vigueur du Compact Énergie marque le démarrage effectif des activités de mise en œuvre du Programme, d’une durée de 5 ans, à la suite de la satisfaction des conditions préalables énoncées dans le document d’accord entre les deux gouvernements.

