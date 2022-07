Entreprenariat : Alpha Lo, un homme d’affaires et touche-à-tout au parcours atypique Alpha Lo, actuel président du Groupe Alpha, Ingénierie- Services-Innovation (I.S.I ), est un homme d’affaires franco-sénégalais. Cette personnalité publique au parcours hors-norme, loin des sentiers battus est une belle success story dans le domaine des affaires. Qualifié de touche-à-tout, il a débuté dans le monde des affaires de manière singulière. Son parcours s’inspire des desseins d’une Nation ambitieuse et ancrée dans la modernité.

L’homme d’affaires, Alpha Lo, a la particularité d’être un entrepreneur au parcours atypique. Qualifié de touche-à-tout, il a débuté dans le monde des affaires de manière singulière. Arrivé en France le 20 septembre 2000 en tant qu’étudiant en génie civil, il a travaillé durant plusieurs mois au pied de la Tour Eiffel. Tous les week-ends, il vendait de petits souvenirs de Paris aux touristes, avant de trouver un travail au Lotus Bleu, un restaurent Chinois situé dans le 11e arrondissement. « A l’issue de mes études, j’ai effectué un stage dans un cabinet de maitre d’œuvre, pilotage et de coordination de chantier », confie-t-il.



Après sa période de stage, il a saisi l’opportunité dès l’année 2005 d’intégrer la structure et de gravir tous les échelons possibles dans l’entreprise, en passant par le poste d’intervenant en SAV (Service après-vente), en levée des réserves. Alpha Lo a ensuite occupé les postes de pilote de chantier, de maître d’œuvre, de maître d’œuvre référent, puis de directeur technique jusqu’à occuper les fonctions de Directeur d’Agence, en 2020.



Sous sa direction de l’entreprise, il a réalisé de nombreux investissements fructueux, manquant de peu la prise de contrôle de l’une des plus grosses sociétés d’ingénierie sur la place de Paris. «Une belle carrière de 15 ans que j’ai pu mener grâce à un investissement sans faille, un travail rigoureux, mais exigeant en termes de qualité », se rappelle-t-il.



Suivant son ascension, il a créé depuis 2020, Alpha ISI (Ingénierie- Services-Innovation) dans une optique de vision innovante, au service d’une « ambition qui vise la satisfaction de la clientèle ».Tant et si bien qu’ALPHA ISI gère, à ce jour, plus de 1 100 logements, en région parisienne. «Parallèlement à mes activités en France, depuis 2012, j’ai décidé de donner un sens à ma vie, en bâtissant une histoire du Sénégal et du continent », renchérit-il. L’histoire ne s’arrête pas là. En 2017, il créé Build Africa, une société de construction et de promotion immobilière agréée par le ministère du Logement, qui accompagne l’État sénégalais dans le programme de quelques 100 000 logements. Cette structure intervient également dans le domaine de l’Énergie du pétrole et du gaz.



Ainsi, cet homme d’affaires de 44 ans, évoluant dans le monde des affaires depuis 12 ans, concède volontiers avoir porté un intérêt marqué pour les investissements en Afrique, dans une logique de développement. Un parcours singulier et exemplaire, marqué par le retour d’un « fils d’Afrique », comme il aime à le rappeler, dans le pays qui l’a vu naître et auquel il entend offrir une opportunité propice à son développement.



L’homme d’affaires puise son parcours au service des desseins d’une nation ambitieuse et ancrée dans la modernité. Ayant une expérience pour le développement au Sénégal, Alpha Lo occupait de 2010 à 2012 le poste de président du mouvements des entreprises du Sénégal (Meds) en France. Puis, il devient de 2013 à 2015, le Directeur technique de Focus immobilier au Sénégal.



Par la suite, Alpha Lo occupait de 2015-2017, le poste de Directeur Général de Engimov Sénégal, une filiale d’une grande entreprise portugaise déjà implantée dans 5 pays en Afrique. Et, en décembre 2019, il devient le représentant de la Délégation générale des pôles urbains (Dgpu) à l’étranger pour pourvoir les pôles et capter les investisseurs étrangers. Sous la supervision de son Excellence El Hadj Magatte Sèye, Ambassadeur du Sénégal en France, il est le président et coordinateur du Label destination Sénégal depuis novembre 2021.



