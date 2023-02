Entreprenariat-Jeune talent : Mohamed Thiam, père du drone intelligent Zuri, et développeur prolifique Consultant en technologie de l’information, entrepreneur et développeur logiciel, Mohamed Thiam développe des solutions innovantes pour les entreprises. Sa deuxième entreprise Medteck Consulting est un succès. Agence Ecofin

Mohamed Thiam ( est un informaticien sénégalais. Il est diplômé de l'Ecole supérieure polytechnique de Dakar où il a obtenu un diplôme supérieur de technologies de l’information en informatique en 2015, et de l’Université du Québec à Rimouski où il a obtenu un bachelor en informatique en 2018. Il est le fondateur et le président-directeur général de Medteck Consulting.



Il a fondé Medteck Consulting, en 2022, dans le but d’aider les start-up et les plus grandes entreprises à établir leurs stratégies en technologies de l’information et à développer des solutions informatiques fiables. L’entreprise fait donc du consulting, du développement web et mobile et permet à ses clients de profiter de son cloud sécurisé pour héberger leurs projets.



« On aide les entreprises dans leur stratégie IT, dans le développement des différents outils dont ils ont besoin pour les accompagner par rapport au process de l’entreprise ou leur croissance », a déclaré Mohamed Thiam lors d’une interview accordée à Orange Business Services Sénégal en décembre 2022.



Actuellement, Mohamed Thiam est le directeur technique de l’entreprise Socium qui connecte les talents du monde entier aux entreprises présentes sur le continent africain, renseigne We Are Tech. Il est également le président du comité IT d’Eurocham Sénégal, la chambre des investisseurs européens au Sénégal.



Avant Medteck Consulting, Mohamed Thiam a fondé, en 2021, une plateforme de création de sites de commerce adaptés au marché sénégalais appelée Jaba.store. Cependant, ce qui l’a fait connaître dans le monde entier est la conception de Zuri en 2019. Il s’agit d’un drone intelligent qui prend la forme d’un service intégré à l’assistant Google. Il peut donc recevoir des commandes vocales via smartphone ou Google Home.



De 2014 à 2015, le jeune informaticien était ambassadeur étudiant Google. Il était donc chargé de servir d’intermédiaire entre Google et les écoles et universités du Sénégal. En 2016, il a été embauché par Securia Global, une agence de sécurité numérique canadienne, en tant que développeur de logiciels.



Développeur full-stack en freelance entre 2016 et 2018, il occupe ce même poste à nventive au canada à partir de 2018 avant de devenir développeur web de la société en 2020. En juin 2020, Allema Global Inc, une société éditrice de logiciel, l’embauche au poste de développeur full-stack. En 2021, il a été développeur de logiciel chez Plusgrade, une société canadienne de services et de conseil informatique.



