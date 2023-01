Entrepreneuriat : A la découverte de Dicko Sy, une valeur sûre du numérique Dicko Sy est une jeune femme très ambitieuse et à l’ère de son temps. Ce bout de femme est un pur produit de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, où elle a obtenu son diplôme en sciences agronomiques, avec une spécialisation en productions végétales.

Elle se veut une militante des questions environnementales pour lesquelles elle a souvent été sollicitée, pour faire face à la problématique de l’agriculture mais aussi pour faire la promotion du « consommer local ». Son expérience en entreprise lui a permis de mieux appréhender le monde rural et de mieux s’approprier la cause environnementale.



Cette passion a été à l’origine de la création de la startup DICTAF Corporation, dont Dicko Sy est la co-fondatrice. DICTAF Corporation se veut un levier permettant à ses fondateurs d’informer et de sensibiliser les femmes et les jeunes sur le monde agricole, mais aussi de renforcer les capacités des producteurs locaux, afin de leur faciliter l’accès au marché avec des produits compétitifs.



DICTAF fait de la technologie son alliée, en proposant des solutions M. Agri (digitales) qui favorisent l’amélioration de la production et la productivité des agriculteurs, des solutions adaptées aux problèmes et aux réalités africaines.



L’accompagnement de la startup DICTAF Corporation par la DER/FJ leur a été très bénéfique quant à l’atteinte des objectifs fixés.



