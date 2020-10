Entrepreneuriat des femmes et des jeunes: La Der a accordé 57,78 milliards de FCfa de financements depuis sa création

Il a en ce sens, rappelé sa décision de mettre en place, depuis 2018, « la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), dont les interventions depuis sa création, se situent à 57,78 milliards F Cfa de financements accordés à plus de 105 000 bénéficiaires et 95 000 bénéficiaires indirects ».



Par ailleurs, selon le communiqué dudit Conseil, il a, au chapitre du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, demandé au ministre de la culture de procéder, avec toutes les parties prenantes, à l’évaluation institutionnelle et financière de la Sénégalaise des droits d’auteurs et des droits voisins (Sodav) et à la mise en place, fonctionnelle, de la Commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective.

Bassirou MBAYE





Source : Le président de la République, revenant sur la transformation de l’économie informelle lors de Conseil des ministres de ce mercredi, afin d’asseoir l’émergence, a signalé au gouvernement, l’urgence de bâtir des stratégies innovantes d’encadrement, de financement et de promotion de l’auto-entrepreneuriat, l’autonomisation des femmes, afin de préserver durablement les activités économiques et la stabilité sociale globale.Source : https://www.lejecos.com/Entreprenariat-des-femmes-...

