Entrepreneuriat des jeunes: Bientôt un DAC à Tambacounda Après les régions de Kédougou, Diourbel et Sédhiou, Tambcounda va bientôt accueillir son DAC (Domaine agricole communautaire ). L’annonce a été faite par le coordonnateur national du PRODAC, Djimo Souaré, en marge de la Semaine de l’Entrepreneuriat, organisée par « Agrobeydare Sénégal ».

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 21:17 | | 0 commentaire(s)|

« Célébrer la jeunesse », tel est le thème de la Semaine de l’entrepreneuriat, initiée dans la région naturelle du Sénégal orientale, par Agrobeydaré Sénégal. L’objectif étant pour Tidiane Diallo, Pdg du groupe, de former et d’outiller les jeunes des régions de Kédougou et de Tambacounda, à devenir leurs propres entrepreneurs.



D’après lui, on ne peut pas développer l’entrepreneuriat sans acquérir certaines connaissances pour bien développer ses activités. Il va falloir, indique-t-il, renforcer techniquement les jeunes, avant de faire bénéficier d’un appui financier. Parrain de ces activités, Djimo Souaré a salué l’initiative, avant de manifester la volonté du PRODAC d’accompagner les jeunes de la région, à devenir leurs propres entrepreneurs. Et dans ce cadre, le Programme des Domaines agricoles communautaires compte renforcer sa coopération avec Agrobéydare, par la signature d’une convention qui va matérialiser les actions déjà entreprises par l’entreprise agricole locale.



En outre, M Souare a saisi l’occasion pour annoncer l’implantation prochaine d’un Domaine agricole communautaire dans la région de Tambacounda. Un DAC de troisième générationn dont le site devant l’abriter va faire l’objet de validation, à l’issue d’un conclave en cours de préparation. « Il s’agit d’un DAC de type nouveau, avec des antennes dans tous les quatre départements de la région, car nous voulons profiter de la diversité de l’écosystème, l’immensité et les potentialités de la région », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter que le Prodac, dont le cœur de métier étant l’incubation des jeunes à travers les métiers de l’agriculture et la création d’emplois, compte bien profiter de l’expérience de l’entreprise agricole locale, pour mener à bien le projet du futur Domaine agricole de Tambacounda.



L’objectif étant pour M. Souaré, par ailleurs, président du Conseil départemental de Goudiry, de faire des jeunes du Sénégal, particulièrement, ceux de la région de Tambacounda, de futurs champions dans l’entrepreneuriat agricole. « Agrobeydaré Sénégal » est une entreprise agricole implantée dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Elle vise à promouvoir le développement agricole et à lutter contre l’émigration irrégulière, en faisant savoir aux jeunes qu’il est bien possible de réussir sur place.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook