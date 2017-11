Entrepreneuriat social en Afrique: Ashoka se fixe comme objectif de contribuer à son développement et son efficacité Les jeunes entrepreneurs "Changemakers", sous l'impulsion d'Ashoka, ont procédé mercredi 29 novembre 2017, à un panel pour "une présentation de leurs initiatives basées sur des histoires inspirantes". Prévu sur cinq jours, cet événement réunira des panélistes, qui essayeront de convaincre de par la pertinence de leurs approches, l'attention du public. Le ChangemakersXchange, est une plateforme de collaboration mondiale, pour les jeunes innovateurs sociaux afin de se connecter et de co-créer avec des pairs à travers le monde.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2017 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Ashoka est une organisation pionnière sans but lucratif dont l’objectif, depuis 30 ans, est de contribuer au développement et à l’efficacité du secteur de l’entrepreneuriat social. Son cœur de métier est de repérer et accompagner des entrepreneurs sociaux innovants (Fellows), dont l’activité peut changer la vie de nombreuses populations, dans des domaines tels que l’éducation, la santé, la lutte contre les discriminations, le développement durable, les droits de l’homme… Elle les sélectionne par un processus "Change" rigoureux et leur apporte un soutien financier et professionnel afin qu’ils démultiplient leur impact sur la société. 3 300 entrepreneurs sociaux innovants, font aujourd’hui partie du réseau Ashoka dans 85 pays dont plus de 400 en Afrique.



Présent dans près de 80 pays, Ashoka est le er réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, des hommes et des femmes qui mettent leurs qualités entrepreneuriales au service de la résolution d’un enjeu social et environnemental à grande échelle.



Cette belle initiative de Ashoka rentre dans le cadre d'un sommet qui se tiendra du 27 novembre 2017 au 02 décembre 2017 à Saly (Mbour). Durant cinq jours, ces jeunes innovateurs et entrepreneurs sociaux vont échanger entre eux, sur les pistes de collaborateurs potentielles pour avoir un plus grand impact à l'échelle du continent africain.



Ashoka est la première association mondiale d'entrepreneurs sociaux des hommes et des femmes, qui développent des solutions pour l'évolution systématique des plus urgents problèmes sociaux du monde.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook