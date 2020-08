Entretien avec Papa Abdoulaye Ndiaye: l’Association pour la protection de l’enfance, missions et défis de l’heure En entretien avec Leral Tv, Papa Abdoulaye Ndiaye de l’Association pour la protection de l’enfance « Lumière aux enfants », est revenu sur leurs missions et les défis de l’heure, pour l’amélioration de la protection, l’éducation et l'essor des jeunes et des enfants…

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

Créée en 2013, l’Association pour la protection de l’enfance « Lumière aux enfants » a pour objectif d’améliorer la protection, l’éducation et essor des jeunes et des enfants.



Avec un effectif de plus de 10 mille membres et sympathisants, ses missions touchent « les enfants de la Rue » qui sont souvent sensibilisés sur l’hygiène la santé, via « les mercredis de la sante », mais l’association s’attèle à tisser des liens de solidarité entre les écoliers et ces enfants cités plus haut.



Sur fonds propres, selon toujours Papa Abdoulaye Ndiaye son président, « Lumière aux enfants » travaille avec les autorités locales et étatiques, tout en menant des tournées de sensibilisation.



Sur les séries télévisées et les enfants, la maltraitance, le viol de mineurs et les régions les plus touchées du Sénégal, sans oublier le contexte de COVID-19, il revient dans cette vidéo, sur le travail qu’ils mènent mais aussi l’appel lancé aux autorités locales et étatiques pour la protection des enfants…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos