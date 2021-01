Entretien avec Pr Y. Mb. Diop Directeur de la Pharmacie : la COVID-19 et une « autre patate chaude » au menu En cette période fortement marquée par la pandémie Covid-19 et des remous autour de l’implantation d’une nouvelle pharmacie à la place d’une autre, Pr Yérim Mbagnick Diop Directeur de la Pharmacie et du Médicament est l’invité de Leral TV. Leur rôle difficile face à la COVID-19, le vaccin en vue, mais aussi l’affaire de « La Grande Pharmacie Dakaroise » officine de Mme Dr. Aïcha Goundiam Mbodj, et l’élan de solidarité autour d’elle, une « autre patate chaude » sont au menu…

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 20:24

Est-ce que la COVID-19 a touché le secteur de la Pharmacie et du Médicament ? Si oui comment ? Que pense-t-il de la sortie-alerte récente du Directeur de l’OMS ? Son acquisition pour les pays pauvres face aux pays riches ? Peut-on leur faire confiance ? Qu’en est-il de la sensibilisation et de la communication aux populations ? Telles sont entre autres les questions de cet entretien…



Des difficultés d’approvisionnement au début, le Pr Yérim Mbagnick Diop reconnait à l’entame ce défi. Mais sur la déclaration du Directeur de l’OMS qui alertait que 53% des vaccins sont accaparés par les pays riches et les minces opportunités d’accès des pays pauvres à ces remèdes, le Pr Diop se veut rassurant :



« Le Sénégal, un pays leader, a agi très tôt, pour l’acquisition de vaccins de qualité, validés par l’OMS », même s’il reconnait que pour le marché du médicament souvent l’Afrique n’y a que 2% d’accès…



Mais se prononcera-t-il sur la « Patate chaude », l’affaire de « La Grande Pharmacie Dakaroise » officine de Mme Dr. Aïcha Goundiam Mbodj, et l’élan de solidarité autour d’elle ?



Entretien



