Entretien des véhicules de l’Administration : L'Etat dépense 5 milliards chaque année Maguette Sène, le Directeur du matériel et du transit administratif (Dmta), a révélé que l'État dépense chaque année 5 milliards Fcfa pour l'entretien de ses 11 000 voitures, dont 9000 en état de fonctionnement, selon L’Observateur. Des chiffres effarants, compte non tenu de la facture payée pour l’assurance de ces voitures et l’achat d’autres véhicules neufs chaque année. Le chef de l’Etat Macky Sall, a annoncé, mercredi dernier, la suspension de l’achat de véhicules administratifs jusqu’à nouvel ordre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos