Entretien exclusif : Abdoulaye Racine Senghor administrateur du monument de la Renaissance Image marquante de la capitale sénégalaise, le monument de la Renaissance fait désormais partie de son patrimoine, mais surtout de l’Afrique et de l’homme noir. Que représente-il pour le continent africain? Qui est Abdoulaye Racine Senghor, son administrateur ? Quels sont ses rapports avec Kalidou Kassé, l’artiste peintre de renommée internationale ? Dans ce reportage culturel Leral TV allée à la découverte du monument de la Renaissance pour ses fidèles.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Président du comité scientifique des quarante ans de Kalidou Kassé, Abdoulaye Racine Senghor est aussi l’administrateur du monument de la Renaissance. Avec son riche parcours allant de l’école primaire à son doctorat, l’homme est un passionné de culture, toujours présent dans plusieurs comités. Dans cet entretien, il revient avec Leral Tv sur son parcours universitaire mais aussi professionnel.



Mais aussi pour l’histoire il revient sur le sens, le message ou symbole du monument communément appelée aussi "Statue de la Renaissance" ce qu'il représente pour au-delà du Sénégal, l’Afrique ses fils du continent ou de la Diaspora, le monument de la Renaissance, tout en dressant le portail de Kalidou Kassé l’artiste plasticien sénégalais, peintre et sculpteur qui a été distingué par plusieurs trophées à travers le monde.



Entretien excusif…



