Entretien exclusif – Covid 19 – Dr Seydi alerte: » cas yi beurina, cas sérieux, cas grave …. Le test température est exigé à l’entrée de l’hôpital Fann où tout visiteur est accueilli par des agents en blouse blanche masqués et gantés qui respectent et font respecter le mètre de distance sociale recommandé. Plus loin, au pavillon des maladies infectieuses, trouver Dr Seydi n’est pas une sinécure. Et pour cause, la charge de travail de l’homme n’est pas moindre. Mais après quelques minutes d’attente, s’avance un homme petit de taille mais grand par le savoir..Chef du service des maladies infectieuses dudit lieu de soin, Dr Seydi se dit en phase avec la proposition du virologue Didier Raoult sur le traitement du coronavirus par la chloroquine. Toutefois, il se veut clair : « Je demande aux Sénégalais………….. »Au sujet du traitement par la chloroquine, Dr Seydi qui a parlé de son usage et des cas de transmission communautaires, dira que le ministère de la Santé est focus sur l’essentiel.





Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mars 2020 à 23:40 | | 0 commentaire(s)|

Source : Xalimasn.com

