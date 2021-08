Entretien exclusif : Le PDG de Marodi vous parle pour la première fois… « Karma, un concept vécu au quotidien qui se résume en un retour de bâton pour tout être appelé à récolter ce qu’il a semé de bien ou mauvais » C’est à l’entame ce qu’El Hadji Cissokho, scénariste, décline pour revenir sur le Challenge de Marodi et la saison Karma

Mais la surprise dans cet entretien exclusif, où des acteurs aux rédacteurs, chacun revient sur son rôle joué et la tâche attendue, un homme presque inconnu du public s’y confie : Massamba Ndour Le PDG et producteur de Marodi…



Rédigé par leral.net le Samedi 7 Août 2021 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos