Entretien exclusif avec Matar Bâ : le bilan du sport durant le septennat de Macky Sall Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre des Sports prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat dans le domaine de l’éducation physique et des sports.A ce titre, il est chargé de la promotion de l’éducation physique et il encourage la pratique populaire des sports. Il encourage l’émergence de sportifs de haut niveau. Dans cet entretien exclusif, le ministre Matar Bâ estime que le président Macky Sall a considéré durant son septennat le sport dans sa dimension de diplomatie sportive qui est un import levier du développement économique et social.

