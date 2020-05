Entretien téléphonique : Serigne Mountakha Bassirou Mbacke aurait appelé Dr Ahmed Khalifa Niasse… Serigne Mountakha Bassirou Mbacke aurait appelé Dr Ahmed Khalifa Niasse…Que se sont-ils dit dans cet entretien téléphonique. Voici ce que Leral.net a pu obtenir...

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

En plein buzz sur les réseaux sociaux, Dr Ahmed Khalifa Niasse a reçu ce jour un appel téléphonique de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife Général des Mourides.

C’est du moins l’info parvenue à Leral.net, et plus précisément, la conversation a duré dix sept minutes ( de 15h02 à 15h19), nous assure-t-on.

Selon notre source, c’est la cordialité qui a prévalu dans leur communication. Et Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, lui a manifesté son soutien et ses encouragements. Puis il a formulé des prières particulières à son endroit.

De son côté Dr Ahmed Khalifa Niasse lui a renouvelé le pacte qui lie leurs ancêtres de Mame Maaram Mbacké à nos jours, tout en se réjouissant de cette communication très précieuse, qui, selon lui démontre la grande générosité, la grande clairvoyance d'un Khalife exceptionnel parmi les Khalifes de Serigne Touba.

Selon toujours notre source, le Khalife lui a envoyé des manuscrits émanant de Serigne Touba lui-même. Documents écrits par Khadimou Rassoul en personne ! Habituellement seuls les Khalifes Généraux y ont accès. Il a décidé de l'associer à ce privilège.



