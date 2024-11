Entretien téléphonique entre Bassirou Diomaye Faye et Vladimir Poutine : Vers un renforcement des relations bilatérales ?

Le Président Bassirou Diomaye Faye a eu, ce matin, un entretien téléphonique qualifié de " très riche et très cordial " avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Cet échange a permis aux deux chefs d’État, de réaffirmer leur engagement pour une coopération mutuelle et stratégique.



" Nous avons fait un tour d'horizon de la longue et traditionnelle coopération d'amitié entre nos deux pays. Nous sommes convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CEDEAO et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale, pour faire face aux défis mondiaux ", a écrit le chef de l'Etat.