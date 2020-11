Environnement: 17 feux de brousse, plus de 5000 ha du tapis herbacé ravagés Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall a révélé que la région de Matam a enregistré, l’année dernière, 17 feux de brousse. Lesquels ont, constate-t-il, pour le regretter, ravagé 5522 hectares du tapis herbacé. Une révélation qu’il a faite, vendredi, lors d’un comité régional de développement spécial consacré à la campagne de lutte contre les feux de brousse 2020-2021.

Ainsi, le ministre a rassuré que, pour lutter contre ce phénomène, plus de 200 km de pare-feu devraient être réalisés ou réhabilités par la Direction des eaux et forêts avec ses partenaires. À en croire le ministre, les pouvoirs publics comptent sur la mobilisation et la détermination sans faille de tous les acteurs pour gagner le combat contre les feux de brousse.



Ce, ajoute-t-il, en vue de préserver les écosystèmes, l’environnement et ainsi que de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal émergent. Dans le même, il a exprimé sa satisfaction de compter sur la population pour relever le défi de la lutte contre les feux de brousse. De même, il a invité les collectivités territoriales à "poursuivre et à renforcer leurs efforts de prise en charge de cette action comprise dans les compétences qui leur sont transférées.



