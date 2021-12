Envisagez-vous de voyager aux États-Unis en 2022 pour une tournée, une opportunité d'emploi ou des études ? Ensuite, vous devez être prêt pour les choses à faire et à planifier avant de voyager. Les États-Unis d'Amérique sont l'un des pays les plus grands et les plus avancés. Le pays occupe une grande partie du continent nord-américain. C'est un point chaud pour les voyageurs qui cherchent à profiter de divertissements de haute qualité, d'une histoire riche, de sommets montagneux, de diversité culturelle, etc.



Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre.





Payer la demande de visa La première chose à faire est de payer les frais de demande de visa. Le coût varie en fonction du type de visa que vous avez l'intention de prendre. • Remplissez le formulaire de demande électronique de visa de non-immigrant (DS-160) Vous devez remplir et soumettre le formulaire de candidature en ligne avant le jour de votre entretien. Mis à part votre nom complet, vous n'êtes pas autorisé à remplir le formulaire dans les caractères de votre langue maternelle. Toutes les questions doivent être répondues en anglais.



• Préparez-vous pour le jour de l'entretien Avant une journée d'entrevue prévue, vous devez disposer des documents suivants.



▪ Un passeport d'une validité d'au moins six mois. ▪ Reçu des frais de demande de visa ▪ Le numéro de code-barres à 10 chiffres de la page de demande électronique (DS-160). ▪ Rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Dakar pour l'interview • Visitez l'ambassade des États-Unis pour l'entretien Le jour et l'heure de l'entretien, vous devez vous munir des documents mentionnés ci-dessus avec une photographie récente.



Vous ne serez pas pris en charge si l'un des documents est manquant. Exigences de santé avant

• Vous entrez aux USA En raison de la pandémie mondiale continue, certaines exigences sanitaires sont obligatoires pour entrer aux États-Unis en 2022. Vous trouverez ci-dessous les mesures sanitaires auxquelles vous devez adhérer complètement. • La vaccination est obligatoire Les visiteurs étrangers sont priés de présenter un certificat international valide pour une vaccination complète contre le COVID-19.



La dernière dose de vaccin doit être prise au plus tard 14 jours avant le départ. • L'utilisation régulière d'un masque facial Les citoyens permanents et les visiteurs doivent utiliser des masques faciaux dans les endroits où la distanciation sociale ne peut être appliquée. Cependant, les entreprises privées peuvent avoir leurs directives et politiques de santé. • La quarantaine est recommandée Les voyageurs non vaccinés doivent s'auto-mettre en quarantaine pendant 7 jours et doivent passer un test viral 3 à 5 jours après leur arrivée aux États-Unis.



Ceux qui n'ont pas pu se faire tester sont tenus de s'auto-mettre en quarantaine pendant au moins 10 jours. Les visiteurs doivent fournir une preuve de test négatif, qui doit être administré dans les 24 heures. Les tests tels que les tests d'antigène, RT-LAMP, NEAR, RT-PCR, HDA et TMA sont acceptés avant le départ.



Conclusion



L'année 2022 s'annonce plus prometteuse que jamais pour les personnes qui envisagent de voyager aux États-Unis. On s'attend à ce que davantage de restrictions soient imposées aux voyages en provenance de pays gravement touchés par COVID-19. Par conséquent, les voyageurs devraient être plus flexibles lors de la planification de leurs circuits 2022. Cependant, si vous prévoyez de voyager aux États-Unis en 2022, il y a quelques choses que vous devez savoir et faire. Comment entrer aux États-Unis en 2022 Les voyageurs en provenance de France peuvent entrer aux États-Unis grâce à un visa de non-immigrant. Les Français ne peuvent pas entrer aux USA via le Visa Waiver Program, autorisation esta.

