Épicentre du ‘’Carnaval de Dakar’’ 2023 : Yoff, un lieu de célébration culturelle incontournable

Yoff, commune vibrante de Dakar, a accueilli, ce vendredi 24 novembre 2023, la 4ème édition du prestigieux ‘’Carnaval de Dakar’’, rebaptisé affectueusement "Carnaval de Dakar à Yoff’’. Initié par Fatou Kassé Sarr, Directrice Générale de Label Com, cette manifestation revêt une signification singulière, s'inscrivant dans une ambition longtemps nourrie, celle de s'enraciner dans les terroirs, une quête aujourd'hui concrétisée.



Cette édition a marqué un moment charnière par sa collaboration étroite avec les communes, particulièrement avec Yoff, et son audace à intégrer le cinéma dans sa programmation. « L'innovation de cette année réside dans notre démarche de collaboration avec des communes, tel que celle que nous avons réalisée avec Yoff. Une autre nouveauté est l'intégration du cinéma dans notre programmation. Nous avons projeté des films remarquables, pertinents et en phase avec l'actualité, tels que ‘’La Pirogue’’ de Moussa Touré et ‘’Jom’’ d'Ababacar Samb Makharam. Des thèmes d'actualité qui marquent une véritable innovation pour cette édition », a expliqué Fatou Kassé Sarr.



Malgré l'absence des représentants ivoiriens cette année, l'horizon demeure prometteur avec une prévision d'une forte délégation l'année prochaine. Ce projet renforcera l'aspect international du carnaval et favorisera le dialogue culturel africain, une dimension chère à l'initiatrice. « Cette année, nous aurions dû accueillir des Ivoiriens, mais ils n'ont pas pu venir. Cependant, ce n'est que partie remise, car ils prévoient de former une forte délégation l'année prochaine. Nous parlons de culture, et au Sénégal, en Afrique, la mobilité, le dialogue culturel, et tout cela se déploie lors du carnaval », a souligné Mme Sarr.



L'essence même du carnaval, sa parade colorée et dynamique, a révélé les traditions : costumes chatoyants, chants envoûtants, danses vibrantes et masques mystérieux ont animé les rues de Dakar, redonnant vie à une atmosphère festive quelque peu oubliée. Yoff, particulièrement la place mythique Mamadou Diop, s'est dévoilée comme l'épicentre idéal pour cette redécouverte de la liesse populaire.



Venu avec une forte délégation pour assister à la cérémonie d’ouverture, Seydina Issa Laye Sambe, maire de Yoff, a souligné l'importance de la culture locale. Son engagement pour faire du ‘’Carnaval de Dakar à Yoff’’ un événement incontournable, renforçant la confiance établie entre la commune et les organisateurs, témoigne d'une volonté affirmée de promouvoir Yoff au Sénégal et à l'échelle mondiale.



Ce carnaval incarne la transmission des compétences culturelles, une mission confiée par l'État sénégalais. Cet événement vise à établir un agenda culturel en parfaite adéquation avec les réalités locales. « Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer le succès de ce carnaval et en faire une référence. Cette année, nous avons réussi à organiser le carnaval ici. Une relation de confiance s'est établie entre nous et les organisateurs, et l'année prochaine, nous redoublerons d'efforts pour présenter Yoff au monde et au Sénégal. », a rassuré le maire.



Birame Khary Ndaw