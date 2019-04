Epinglé par l'Ofnac en 2017, Cheikh Oumar Hanne promu ministre de l’Enseignement supérieur Le Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) a été bizarrement bombardé ministre de l'Enseignement supérieur. Lui, qui a été épinglé par plusieurs rapports des corps de contrôle de l'Etat et récemment par un rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



Responsable de l'Alliance pour la République et maire de Ndioum, il a été accusé par les enquêteurs de l'Ofnac de fractionnement des commandes dans les marchés, l’octroi de subventions irrégulières, des pratiques de détournements de deniers publics et de faux et usage de faux. Outre l’action judiciaire, recommandée contre lui à l'époque, l’Ofnac avait demandé dans son rapport que Cheikh Oumar Hanne soit relevé de ses fonctions de directeur du Coud et que toutes les mesures soient prises pour qu’il ne lui soit plus confié la responsabilité de diriger un organe public.



Raté !!! Monsieur Hanne a été promu ministre de l'Enseignement supérieur...



