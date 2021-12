Epinglé pour fautes graves de gestion: Les salariés du Crédit Mutuel du Sénégal, démentent l'information Les salariés du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) disent avoir eu écho par le biais de la presse et des réseaux sociaux, que le DG de l’UCCMS est épinglé par la Commission bancaire de l’UMOA, pour des fautes graves de gestion. Ces fautes seraient apparemment, relatives à une mauvaise gestion des ressources humaines et financières.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 17:54

Les salariés du Crédit Mutuel du Sénégal, à travers un communiqué, porte à la connaissance de tous que les informations précitées, sont fausses et abjectes. « Nous rappelons aussi que la Commission bancaire de l’UMOA est suffisamment outillée pour faire des contrôles sur pièces et sur place, avec une autonomie et une liberté d’actions élastique que lui confèrent les lois et règlements », disent-ils.



Ainsi, l’UCCMS, relève-t-on, a engagé depuis deux ans, des réformes majeures qui ont pour effets de moderniser son système d’information, ses process de crédit, son fonctionnement interne, sa gestion des ressources financières, avec la revue des contrats des prestataires et la levée des fonds auprès des bailleurs, sans oublier les grands projets phares de transformation.



Ces réformes sont accompagnées par une dilution de son personnel, par des ressources humaines de qualité, ayant un bon background et ayant servi dans d’autres Institutions et banques de référence, qui apportent leur contribution et participent activement à la transformation de l’UCCMS.



Naturellement, reconnaissent-ils, ces réformes ne sont pas acceptées par certaines personnes qui ont choisi d’être en marge de l’histoire. Mais surtout, en marge des bonnes valeurs. Et, les travailleurs en sont conscients et savent faire preuve de discernement.



Les réformes se poursuivront et porteront l’UCCMS au-devant des Institutions financières de la sous-région.





