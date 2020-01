Épinglée par l’Armp sur plus de 400 millions: La Mairie de Touba reconnaît sa faute

Épinglée par l »Agence de Régulation des Marchés Publics (Armp) du Sénégal sur un marché de 465,261 millions de Fcfa, la mairie de Touba a officiellement avoué avoir fait une faute. Non pas dans l’élaboration du marché portant travaux d’installation de feux tricolores, mais dans la procédure adoptée après son montage et qui a comporté un vice clairement identifié par l’Armp.



L’Agence de Régulation des Marchés Publics du Sénégal avait, en effet, estimé que l’institution avait fait montre de délinquance, qualifiant les actes posés de scandales graves engouffrés dans une procédure inadaptée ayant, d’ailleurs, poussé le Service Régional des Marchés Publics Pôle de Thiès à refuser de cautionner ledit marché.



Badara Niang, coordinateur de la cellule de passation des marchés publics au niveau de la commune de Touba, qui faisait face à la presse, de préciser qu’il n’a jamais été dans les intentions de la municipalité de frauder. D’ailleurs, il confiera la ferme volonté du maire de corriger l’irrégularité dénoncée pour remettre en selle le projet, estimant que les feux tricolores sont d’une importance capitale dans une ville où la circulation automobile est assez dense.

