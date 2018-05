Equipe de France: Rabiot refuse d'être suppléant et le fait savoir à Deschamps

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Adrien Rabiot a signifié dans un document adressé à Didier Deschamps, qu'il refusait d'être suppléant de l'équipe de France pour la Coupe du monde en Russie. Le milieu de terrain du PSG s'écarte donc d'un éventuel rappel en cas de forfait de l'un des joueurs sélectionnés.



C'est le premier coup de théâtre autour de l'équipe de France pour cette Coupe du monde: Adrien Rabiot refuse d'être suppléant. Didier Deschamps ne l'a pas appelé dans les 23 la semaine dernière, le laissant seulement figurer parmi les 11 réservistes. Mais selon nos informations, qui confirment celles de l'Equipe et du Parisien, le milieu du terrain du PSG, dont les négociations pour une prolongation de son contrat (2019) traînent, a signifié dans un mail envoyé à Didier Deschamps qu'il ne voulait pas de ce statut assez précaire, puisqu'il convient de se tenir prêt à remplacer l'un des joueurs sélectionnés en cas de forfait.



Un choix qui risque de fortement déplaire à Didier Deschamps. Jeudi dernier, le sélectionneur des Bleus avait justifié l'absence du Parisien de 23 ans (6 sélections), par le décalage entre ses prestations sous le maillot tricolore, décevantes, et celles avec le club de la capitale. Steve N'Zonzi en a profité pour intégrer les 23. En refusant d'être suppléant, Adrien Rabiot semble prendre un gros risque. Comment réagira Didier Deschamps ? Va-t-il bannir Adrien Rabiot dans les prochains mois, les prochaines années ?



Sissoko, seul milieu parmi les suppléants



Sans le joueur du PSG, les suppléants de l'équipe de France perdent en tout cas en épaisseur au milieu de terrain. Il ne reste que Moussa Sissoko, le joueur de Tottenham, dans cette liste de 11. Attendu en conférence de presse ce mercredi après-midi à Clairefontaine, au premier jour du rassemblement, Didier Deschamps a déjà du pain sur la planche. Il va devoir répondre à ce refus et chercher, éventuellement, à rajouter un suppléant... qui a peut-être déjà entamé ses vacances.









Rmc

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook