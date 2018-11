Équipe nationale: Aliou Cissé pourrait toucher 15 millions F Cfa

Aliou Cissé pourrait être le sélectionneur le mieux payé de l’histoire de l’équipe national de football du Sénégal. L’actuel sélectionneur des « Lions de la Téranga » qui touché jusqu’à à chaque fin du mois, la somme de 9 millions, de F CFA, va vers une augmentation de son salaire.



Selon L’Observateur qui donne l’information, le chef de l’Etat Macky Sall aurait instruit avec insistance le ministre des Sports Matar Bâ, de revaloriser le plus tôt possible, les salaires des membres du staff technique de l’équipe national.



Le journal nous apprend que le sélectionneur Aliou Cissé devrait percevoir entre 14 et 15 millions de F Cfa, son adjoint, Régis Bogaert, va passer de 4 à 5 millions et le préparateur des gardiens, Tony Sylla, qui émarge à 500 000 francs Cfa mensuels devrait gagner nettement plus.



Sous contrat jusqu’en 2019, Aliou Cissé devrait prochainement renouveler jusqu’en 2021, soit deux ans après la Coupe d’Afrique des nations de 2019 au Cameroun. Seulement, le ministre des Sports, se serait opposé à cette volonté de la Fédération sénégalaises de football (FSF).