Équipe nationale : Augustin Senghor et Abdoulaye Sow Aliou se regardent en chien de faïence

Le bilan de la participation de l’équipe nationale du Sénégal a été abordé le 4 septembre dernier à l’occasion de la première réunion post-Can de la Fédération sénégalaise de football. Mais, les fédéraux, évaluant l’entraîneur national, Aliou Cissé, semble être divisés.



D’après l'Observateur, le président de la Fsf, Me Augustin Senghor et son vice-président, Abdoulaye Sow, en pleine réunion du Comité exécutif, ont eu un échange houleux et très violent. Le Dtn s'est désolé d’avoir découvert, en même temps que les autres fédéraux le rapport d'Aliou Cissé a été la raison.



Abdoulaye Sow estime que le bilan d'Aliou Cissé doit d'abord passer par le Dtn, Mayacine Mar, pour amendements et suggestions.



Ainsi, Me Augustin Senghor a pris le contrepied d'Abdoulaye Sow pour défendre Aliou Cissé. « Senghor et Sow ont eu des bisbilles au Caire où ils s'étaient invectivés. Le vice-président de la Fsf reprochait au président l'absence du Sénégal au tirage au sort de la coupe du monde U17, prévue au Brésil » rappelle le journal.



Augustin Senghor, révèle l’Observateur avait traité Abdoulaye Sow d'incorrect. Et, entre le Dtn, Mayacine Mar et Aliou Cissé, ces deux hommes, ce n'est pas non plus le parfait amour.



