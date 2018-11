Equipe nationale: Augustin Senghor trouve "parfois très injustes" les critiques à l’encontre de Sadio Mané Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), trouve positif que Sadio Mané, "une personne introvertie", se lâche en versant des larmes à la fin du match gagné (1-0) contre la Guinée Equatoriale, le 17 novembre dernier à Bata, lors de la 5-ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

"Ceux qui connaissent Sadio (Mané) savent que c’est quelqu’un qui n’est pas démonstratif, c’est quelqu’un d’introverti, qui a tendance à tout encaisser, mais là, il s’est lâché en se posant des questions sur son manque d’efficacité en sélection comparée à ce qu’il démontre en club", a expliqué le président de la FSF, interrogé par l’APS.





"Je trouve que c’est une bonne chose qu’il se lâche de la sorte, il ne comprend pas qu’il puisse rater cette occasion de la dernière minute, alors qu’il a l’habitude de les marquer facilement en club", a ajouté le président de la Fédération.





Augustin Senghor trouve "parfois très injustes" les critiques à l’encontre du leader technique des Lions.



Il note que ce dernier "n’a jamais traîné les pieds" concernant la sélection nationale, et "ses larmes sont le signe de sa grosse déception d’avoir raté cette occasion" contre la Guinée équatoriale, a-t-il décrypté.



"Sadio (Mané) est très mal de n’être pas assez décisif en sélection, mais cela n’enlève en rien à son implication même si on sait que d’habitude, c’est un footballeur qui ouvre les brèches pour les autres", a indiqué le président de la Fédération.



Il a besoin du soutien de ses compatriotes, a insisté Augustin Senghor, interpellé sur les larmes de l’attaquant de Liverpool en marge d’un séminaire de la Fifa.



"Il est conscient des nombreuses attentes, mais je vous assure qu’il donne le meilleur de lui-même pour être aussi brillant en club qu’en sélection", a-t-il dit. Avec ces larmes, a poursuivi Me Augustin Senghor, "il sort toute sa déception et sa frustration".



"Sadio Mané est un footballeur très généreux et d’un engagement sans faille en sélection", a insisté Me Senghor. Il estime qu’il serait bien que ses compatriotes le soutiennent comme le font les Egyptiens pour le leader de leur équipe, Mohamed Salah.





