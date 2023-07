Équipe nationale Féminine : Blessée contre l’Algérie, Ndèye Awa Diakhaté souffre d’une rupture des ligaments croisés Ndèye Awa Diakhaté, blessée avec les "Lionnes" sur une action anodine en début de match face à l’Algérie vendredi, souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Un gros coup dur pour la joueuse de l’OM. Le pire était à craindre. Et on est désormais en mesure de le confirmer. Ndèye Awa Diakhaté (27 ans) ne rejouera plus avant plusieurs mois.

Blessée à la 7e minute contre l’Algérie (3-1), sur une action où elle a manqué une reprise de volée d’une passe de Korka Fall, mais remplacée seulement à la 22e minute puis emmenée sur civière à l’ambulance, la milieu de terrain souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit.



S’il y avait forcément des craintes, cette blessure n’était clairement pas attendue, tant la numéro 10 des "Lionnes" a longtemps serré les dents pour poursuivre la rencontre et les premières impressions qui nous étaient parvenues, n’indiquaient pas une blessure aussi grave.



Mais c’était bien avant que la pensionnaire de l’OM ne passe une IRM. Finalement, les examens ont confirmé cette terrible nouvelle pour les "Lionnes", mais surtout pour la joueuse.



Ça ressemble également à un véritable coup dur pour l’OM, qui sera privé pour une bonne partie de la saison prochaine, d’une de ses meilleures joueuses en 2022-2023. Arrivée à Marseille en provenance du club Le Puy Foot 43, l’été 2022, Eva Diakhaté a réalisé une grosse première saison sous les couleurs phocéennes, marquant neuf buts en D2 Féminine, et une prolongation en prime aux côtés de Mbayang Sow et Mama Diop















