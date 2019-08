Equipe nationale : comment le plan pour débarquer Aliou Cissé à foiré Un plan était ourdi pour débarquer Aliou Cissé de la tête des Lions et le faire remplacer par Hervé Reanrd, selon le quotidien Record.

Un stratagème mis sur orbite quand le technicien français a remporté le titre de meilleur entraîneur d'Afrique lors des derniers Caf Awards à Dakar.

Les instigateurs du plan comptaient ainsi sur une mauvaise performance des Lions à la dernière Can 2019, pour acculer Cissé dans les médias.

Mais Sadio Mané et sa bande, finalistes en Egypte, ont fait capoter le plan. De même que Hervé Renard, lui-même, qui n’est pas allé au-delà des huitièmes de finale avec le Maroc.

Une mauvaise performance qui lui a coûté son banc avec les Lions de l’Atlas.



