Equité territoriale: Macky Sall évoque le 'rôle majeur' du HCCT, en tant qu'organe de conseil.

Le président de la République, Macky Sall, a rappelé, samedi ‘’le rôle majeur'' que le Haut conseil des collectivités territoriales est appelé à jouer dans la mise en œuvre de la phase II de l’acte III de la décentralisation, nous apprend l'Aps.



‘’ Le Haut conseil des collectivités territoriales a un rôle majeur à jouer dans le tracé des contours de la phase II de l’acte III de la décentralisation, en vue d’instaurer ce que je pourrais appeler la République des proximités à travers l’équité territoriale’’, a insisté le chef de l'Etat.



Macky Sall présidait, samedi matin, à Diamniadio (ouest) la cérémonie d’installation des membres du HCCT élus à l’issue des élections territoriales de septembre dernier.



Créée par voie référendaire en 2016, le HCTT est composé de 150 membres dont 70 nommés par le Chef de l’Etat. Le restant étant élu par les collectivités locales.



Selon le Chef de l’Etat, l'acte III de la décentralisation devrait ouvrir de ‘’nouvelles perspectives de renforcement graduel des compétences et prérogatives des collectivités territoriales''.





Ces dernières deviendront, à terme, de ‘’véritables instances de mise en œuvre des politiques de développement national’’, a dit Macky Sall''.



Il s’agira pour le HCTT '’d’écouter les pulsions des terroirs et de toucher au plus près le ressenti des populations, en gardant toujours le curseur sur l’inclusion sociale et l’équité territoriale’’, a relevé le chef de l’Etat.



L'inclusion sociale et l’équité territoriale constituent, selon lui, ‘’deux marqueurs principaux de politiques de développement''.



‘’Le Haut conseil des collectivités territoriales ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée en elle’’, a réaffirmé sa présidente Aminata Mbengue Ndiaye.



‘’L'institution s’évertuera à fournir à votre gouvernement et aux autorités territoriales, un éventail d’informations et d’études nécessaires à l’élaboration des politiques de décentralisation'', a-t-elle dit en réponse aux différentes interpellations du président de la République.