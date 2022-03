Erection d’un Show-Room devant leurs maisons : Les habitants de Sacré-Cœur 2 disent non à Baba Tandian Le torchon brûle entre Baba Tandian et les riverains de SacréCœur 2. L’homme d’affaires est accusé de vouloir construire un magasin Show-Room sur un lopin de terre de plus 190 mètres carrés, ouvert aux devantures des villas. Ce qui a suscité la colère des populations qui disent niet.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Un lopin de terre de plus 190 mètres carrés situé dans le quartier de SacréCœur 2 près du Rond-point oppose les riverains à Baba Tandian. Ce dernier qui habite dans le même quartier, a en effet, décidé d’ériger un magasin ShowRoom sur le site. Ce, au motif que c’est la Sicap qui lui a octroyé cet espace à «titre précaire et révocable».



Une situation qui met en conflit la Sicap et les populations de Sacré Cœur 2. En réalité, ce lopin de terre s’ouvre sur la voie publique et donne sur la devanture d’une dizaine de maisons. Babacar Sène du collectif des riverains et membre de l’Association des propriétaires de SacréCœur 2, explique que l’ancien maire, Barthélémy Dias, lui avait refusé ce projet.



«C’est un espace ouvert aux devantures des villas occupées depuis les années 1983 et l’érection de cet espace Show-Room pollue l’environnement, favorise l’insécurité et change notre cadre de vie et notre décor environnemental, en plus de bloquer toutes les issues des maisons occupées par des personnes âgées», peste-til.



M. Sène estime que le Directeur général de la Sicap a été «induit en erreur» par Baba Tandian. «La place dont il s’agit n’est pas sauvage et est bien entretenue. Une telle situation n’est pas en phase avec la vision urbaniste qui vise l’amélioration de l’espace urbain», a-t-il souligné. Abondant dans le même sens, le chef de quartier Abdoulaye Kébé dit avoir tenté de joindre, dimanche, Baba Tandian pour l’interpeller sur la question, mais ce dernier est injoignable. Bés bi aussi a essayé de donner la parole à M. Tandian, mais sans succès.



«J’ai fait le tour des maisons qui seront impactées par ce projet et ils sont unanimes. Que Baba Tandian, qui n’a aucune relation avec les gens du quartier, cherche ailleurs pour installer son ShowRoom», a suggéré le chef de quartier.



Selon lui, le patron de l’Imprimerie Tandian avait auparavant décidé «d’installer son projet sur l’esplanade des deux voix, devant le Auchan de Sacré Cœur, mais avec les travaux du Brt, cela avait été démoli». Quoi qu’il en soit, les habitants de Sacré cœur 2 qui se sont réunis dimanche interpellent le directeur général de la Sicap en lui demandant le «retrait immédiat» de l’autorisation octroyée à l’homme d’affaires.



«Sinon, il sera responsable des actes qui seront posés», préviennent-ils. Ils en appellent aussi à l’arbitrage des autorités municipales en convoquant les codes de l’environnement, de l’urbanisme et des collectivités locales.



«Conformément à l’Acte 3 de la décentralisation, les autorités de l’urbanisme doivent mettre à la disposition des populations les plans approuvés de leur cité», a dit Babacar Sène. Qui ajoute : «C’est sur nos cadavres que le Sieur Tandian construira son Show-Room devant nos maisons.»

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook