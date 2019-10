Eric Phillibert : «Avec nos cinq étoiles Blue Bay et Lamantin Beach, la destination Sénégal peut concurrencer l’île Maurice, les Seychelles et le Maroc» Valeur sûre et ajoutée du tourisme sénégalais, Eric Philibert, Directeur associé - Lamantin Beach, Resort & SPA, accompagné de Bertrand Touly, est venu rehausser la destination Sénégal au IFTM Top Resa 2019, le salon professionnel leader multi-cibles de l'industrie du Tourisme qui se déroule à Paris du 1er au 04 octobre. Entretien exclusif avec leral.net…



Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Octobre 2019 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Leral.net : IFTM Top Resa 2019, c’est assurément 1700 Marques, 34000 Professionnels du Tourisme, 150 Conférences sur 33000 m2. Quelles sont les attentes et les objectifs du Lamantin Beach, Resort & SPA par rapport à ce salon qui se déroule depuis le 1er octobre 2019 à Paris?





Eric Phillibert : Le salon Top Resa 2019 nous a permis de présenter nos nouveaux hôtels : le Blue Bay et Keur Papaye. Il faut aussi dire que nous, on est présent à ce salon depuis le début, il y a maintenant quinze ans et on vient sacrifier à cette tradition tous les ans. Mais, cette année, on n’avait d’autres produits de notre groupe à présenter à savoir l’hôtel Blue Bay en cinq étoiles sur la plage du Lamantin, mais aussi, l’hôtel Keur Papaye, la maison d’hôtes qui est à Dionewar sur l’Ile de Sine Saloum. Il était alors important pour nous de rencontrer des agences de voyage ainsi que les professionnels du tourisme et tous les opérateurs pour expliquer dans le détail les différentes caractéristiques de nos hôtels.



Donc, toutes les conditions semblent réunies pour bien booster le tourisme sénégalais…





L’Etat nous a mis à notre disposition toutes les infrastructures nécessaires à notre profession. Maintenant à nous les opérateurs de mettre à niveau nos offres touristiques et nos produits. L’aéroport et la compagnie aérienne sont opérationnels. De plus, les tours opérateurs viennent vers nous pour remplacer Thomas Cook (Ndlr : entreprise britannique du secteur touristique entrée en faillite en 2019), afin d’essayer de trouver des solutions idoines. Et le Lamantin, de par son référencement chez des Tours Opérateurs exclusifs en Belgique, France et Suisse intéresse un public haut de gamme à la destination Sénégal.



Quelles sont justement les spécificités de ces nouveaux produits de Lamantin Beach, Resort & SPA?





L’hôtel Blue Bay en cinq étoiles sur la plage du Lamantin qui est tout en bois. Ce réceptif a aussi la spécificité d’être tout en panneaux solaires. Quant à l’hôtel Keur Papaye, la maison d’hôte qui est à Dionewar sur l’Ile de Sine Saloum, c’est un campement typique qui d’une part est aussi parfaitement installé en énergie solaire et qui, d’autre part, offre un service de qualité dans une zone merveilleuse. Keur Papaye est un véritable havre de paix niché sur une île paradisiaque entre mer et lagune au cœur du parc national du Sine Saloum, classé patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1981 pour la diversité de ses écosystèmes.



Est-ce que vous avez noué des partenariats stratégiques lors de ce IFTM Top Resa Paris 2019 ?





On est très heureux de constater que le Sénégal a misé sur son tourisme, en organisant un beau grand stand ici à Paris et s’imposer brio dans ce salon.



On renouvelle avec nos partenaires nos partenariats depuis le début avec une certaine fidélité et cette année bien sûr. On mise comme tout le monde sur l’internet, sur le numérique, le digital, sur le contact direct client via notre site internet et via les différents outils de réservations qu’on est en train de mettre en place.



En quelque sorte, vous voulez assumer pleinement votre position de leader comme valeur ajoutée du tourisme sénégalais ?





En réalité grâce à nos hôtels Blue Bay et Lamantin, on peut montrer et vendre la destination Sénégal en faisant concurrence avec des pays comme l’île Maurice, les Seychelles et le Maroc. Donc, on a des hôtels cinq étoiles, un bon service, une belle restauration et on sait servir et accueillir de façon convenable et professionnelle les clients. Et ils sont parfaitement satisfaits en parfaite sécurité et harmonie quand ils repartent et cela installe un climat de confiance.



On parle de plus en de responsabilité écologique au niveau mondial, comment comptez-vous jouer votre partition sur cette question…





Nous, on est responsable du respect par nos clients de l’environnement du pays dans lequel ils vont en vacances. Donc on doit, par des actions précises, respecter l’environnement et nous nous sommes inscrits dans cette démarche. Et cette perspective responsable, avec notamment l’énergie solaire avec l’utilisation aussi de matériaux naturels comme le bois, sans oublier la transformation des matières plastiques et des savons avec, par ailleurs, le traitement et le recyclage des graisses de cuisine. Et on est en train de s’orienter vers un tourisme qui ne salit pas, qui ne pollue pas l’environnement qui l’accueille.



Quelles sont les ambitions et les perspectives d'avenir pour Lamantin Beach, Resort & SPA ?





Le Lamantin Beach Resort & Spa qui est situé à Saly Sénégal, à 80 km au sud de Dakar, sur la Petite Côte, au bord d’une longue et grande plage de sable blond, présente de nombreux atouts. Nous envisageons de bonnes perspectives au Lamantin Beach. Nos perspectives ont souvent été bonnes et meilleures que d’habitude avec justement les actions que le chef de l’Etat (Ndlr : Macky Sall et son ministre du tourisme (NDLR : Alioune Sarr), en plus d’une synergie agissante de tous les acteurs du tourisme et du transport aériens avec la combinaison d’actions fortes. Sans oublier un classement hôtelier réglo qui a été réalisé. Ce qui implique que l’image de la destination Sénégal a été revue et boostée.



De nos envoyés spéciaux à Paris Jean Marie Babacar Derneville , Fatou Binetou Mbacke, Massene DIOP



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos