Érosion côtière: les hôtels de Saly Koulang perdent leur plage

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018

Le quartier de Saly Koulang, qui abrite le cordon hôtelier de la station balnéaire, est réellement menacé par la furie des vagues qui ne cessent d’englouitir une plge devenue quasi inexistante. Aujourd’hui, les habitants de ce quartier vivant de la pêche et des activités touristiques, sont habités par le désespoir à cause de l’avancée de l’océan Atlantique



L’avancée de la mer continue de faire des victimes. Les populations et les hôteliers de Saly Koualng subissent de plein fouet cette situation causée par le réchauffement climatique de la planète. La mer, comme un prédateur, ne cesse d’engloutir la plage qui jadis, était le principal atout du tourisme balnéaire de Saly sur la scène mondiale.



Au niveau du quartier Koulang qui est le poumon économique de Saly parce qu’abritant une dizaine d’hôtels, les populations traversent une situation très difficile.











L’As

