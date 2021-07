Errance des enfants durant la Tabaski : Le maire de Keur Massar tire la sonnette d’alarme Dans le cadre de ses œuvres sociales, la municipalité de Keur Massar a appuyé ses administrés en lot de produits alimentaires et en argent pour une valeur estimée à 26 millions. Une cérémonie qui a servi de tribune au maire de la localité. Le phénomène des enfants qui errent dans les rues durant la fête de Tabaski, qui disparaissent même parfois, n’est guère du goût du maire de la commune de Keur Massar, Moustapha Mbengue.

Ce dernier, inquiet de la recrudescence du phénomène, appelle les populations à redoubler de vigilance face à la hausse des cas de Covid-19 dont surtout ceux dit communautaires, pour ne pas augmenter la propagation de la maladie qui ne cesse d’enregistrer des décès.



«Chaque année, nous entendons des enfants disparaître le jour de la Tabaski par manque de surveillance. Ce contexte de Covid-19 doit inciter les grandes personnes à redoubler de vigilance pour éviter l’errance des enfants dans les rues, pour éviter aussi leur disparition et la propagation de la maladie », a laissé entendre le maire de Keur Massar Moustapha Mbengue, en marge d’une cérémonie de réception de secours aux nécessiteux, d’une valeur totale de 26 millions.



Car, a-t-il tenu à faire savoir pour se justifier : « La Tabaski est tombée dans un contexte particulier, à savoir la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Je demande aux parents de veiller au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dont le port obligatoire de masques puis le lavage des mains avec de l’eau et du savon, ou de l’utilisation des gels antiseptiques, et le respect de la distanciation sociale. Il revient également aux grandes personnes de veiller sur leurs enfants qui souvent vont dans les maisons pour demander du ‘’ndéwéneul’’.



Donc, il faut que l’on fasse attention et que l’on ne laisse pas les enfants traîner dans les rues avec cette pandémie de Covid-19 ». Revenant le don de la municipalité, il explique :



«Nous avons pu octroyer 150 moutons à des familles nécessiteuses d’un montant de 19 millions 500 mille francs, des denrées alimentaires d’une valeur de 03 millions 500 mille francs et des enveloppes financières d’une valeur de 03 millions à certaines personnes dont des imams et délégués de quartiers et d’autres citoyens de Keur Massar. La valeur globale de cette aide pour la Tabaski s’élève à 26 millions. »

