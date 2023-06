Erreur sur la levée du blocus du domicile d'Ousmane Sonko : "Le Témoin" explique l’origine d’une méprise

En parlant dans son édition d’hier de la « levée du blocus du domicile d’Ousmane Sonko », « Le Témoin » quotidien a eu à la fois raison et tort. Raison dans la mesure où, lorsqu’on a pris connaissance d’un audio sur la plateforme « Samm Jikku Yi », faisant effectivement état de cette levée du dispositif policier autour du domicile du chef de l’opposition, notre reporter Pape Ndiaye s’est immédiatement rendu aux environs de 2h du matin sur place… où il a constaté qu’il n’y avait effectivement plus de blocus puisqu’il est passé devant la maison du célèbre opposant, ce qui était inimaginable ces derniers jours !



Sauf que, et c’est là où nous avons eu tort, dans la journée d’hier, le blocus était toujours maintenu ! Il ne s’agit pas d’un tour de prestidigitation. En fait, l’explication se trouve dans le fait que, comme l’a bien expliqué notre ami et confrère Serigne Diagne de Dakaractu, qui habite dans le même quartier qu'Ousmane Sonko, et qui tient les précisions d’une huile de la Police, ce dernier corps lève toutes les nuits le dispositif à minuit, pour le remettre en place très tôt le matin, histoire de permettre aux policiers du GMI de récupérer un peu ! Autrement dit, le dispositif est en place le jour…et allégé voire levé la nuit !



Pourrait-on tirer de là la conclusion selon laquelle Ousmane Sonko n’est qu’en semi-résidence surveillée… et que la nuit, lorsque les chats sont gris, tout le monde peut accéder à lui, y compris les négociateurs de l’ombre ? Notre langue au chat !













Le Témoin