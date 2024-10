« Erreurs de déclarations », selon le langage diplomatique du FMI : Mamadou Lamine Diallo conteste « Cependant, le FMI parle d’erreurs de déclaration. Je conteste, pour avoir alerté depuis des années et écrit au FMI. ». C’est entre autres, la réaction de Mamadou Lamine Diallo sur X pour dégommer le langage diplomatique du FMI après sa récente mission auprès des autorités sénégalaises. Voici l’intégralité de son Post :

Faux comptes publics



Le FMI dément Macky Sall et confirme l’analyse de l’IGF sur le niveau réel de la dette publique et du déficit budgétaire. Il rejoint Sonko et le gouvernement. La Cour des Comptes certifiera ses conclusions à l’évidence.



Cependant, le FMI parle d’erreurs de déclaration. Je conteste, pour avoir alerté depuis des années et écrit au FMI. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des manipulations sciemment orchestrées.



Alors qui doit payer pour ces « erreurs de déclarations »?



Certainement pas le peuple sénégalais. Les spécialistes en droit doivent nous édifier.



