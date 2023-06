Escalade de la violence en banlieue : L’Association des Imams et Oulémas de Pikine invite à la retenue Les émeutes ont occasionné des morts et des blessés n’ont pas laissé les religieux indifférents. L’Association des Imams et Oulémas du département de Pikine a fait une déclaration, à la grande mosquée de Pikine, pour inviter les forces vives de la nation autour d’une table pour décrisper la situation trop tendue.

«La tension est vive et tous les Sénégalais sont inquiets, la peur gagne les esprits. En tant que Imams et hommes religieux, nous nous sommes levés pour inviter les Sénégalais, sans exception, à la retenue, à l’apaisement du climat social qui est actuellement très tendu», a laissé entendre imam Abass Gadiaga, secrétaire général (Sg) de l’Association des Imams et Oulémas du département de Pikine.



Pour ces religieux qui ont fait une déclaration sur la situation socio-politique sous tension qui prévaut au Sénégal, à la grande mosquée de Pikine, l’Islam est une religion de paix, qui prône la paix et dénonce fermement toutes sortes de violences. Sans la paix on ne peut pas s’acquitter correctement de nos obligations religieuses.



Et le Secrétaire général des imams de Pikine de poursuivre : «Nous invitons tous les chefs religieux et coutumiers du pays à accélérer les démarches en vue de décrisper la situation tendue dans ce pays. Mais aussi, nous exhortons tous les citoyens à œuvrer pour la stabilité du pays qui est le nôtre et qui ne peut se développer sans la paix», a martelé le Sg.



A l’endroit des politiques, l’Association des Imams et Ouléma de Pikine invite à privilégier le dialogue et la concertation et à l’esprit de dépassement, pour l’intérêt du Sénégal.



«Nous appelons aussi la classe politique à adopter des attitudes et des comportements citoyens pour favoriser la résolution pacifique des problèmes par le dialogue, la concertation et le dépassement pour l’intérêt supérieur de la nation. Le dialogue, la recherche de compromis, la négociation et la concertation sont autant de termes qui traduisent un état d’esprit où les personnes font la démarche d’aller vers les autres pour trouver une issue heureuse à une crise», a soutenu le Sg administratif Elh Malick Hann.



Avant de révéler que «la paix est un don de Dieu», qu’il nous faut demander, et auquel il nous faut contribuer. Ainsi, il a prié pourla paix dans nos familles, dans notre pays et en chacun de nous

Sud Quotidien



