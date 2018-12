Esclave et anthropophage : Macky Sall fait avaler à Wade, sa langue "fourchue"

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018

Macky Sall a déclaré à qui veut l’entendre, lors de la cérémonie, hier, de dédicace de son livre ‘’le Sénégal au cœur’’ : « je suis issu d’une lignée de guerriers. Il faut aller au Fouta pour le savoir ».



Les années passent, mais, le temps ne parvient toujours pas à dissiper les souvenirs restés aujourd’hui plus qu’hier, intacts dans la mémoire du président de la République, accusés, en fin février 2015, par son prédécesseur Abdoulaye Wade, d’être non seulement esclave, mais aussi descendant de parents anthropophages.



Très fâché, Macky Sall a jugé nécessaire de rétablir la vérité en ces termes : « on a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas pour des raisons politiques. Il y a eu une volonté de destruction qui n’a d’égal que la haine, la cupidité. »













SourceA

