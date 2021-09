Escrime: Mbagnick Ndiaye réélu à la tête de la Confédération Africaine L’ancien ministre sénégalais des Sports, Mbagnick Ndiaye a été réélu pour un 4e mandat à la présidence de la Confédération africaine d’escrime, lors d’une assemblée générale de l’instance tenue lundi à Saly Portudal. emedia

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Fédération sénégalaise d’escrime a battu le Ghanéen Mohamed Mahadi, par 21 voix contre 8.



Oumar Maïga et Cécile Faye, deux officiels sénégalais en lice dans cette instance, ont également été reconduits respectivement, aux postes de Trésorier général et membre du Comité exécutif.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos