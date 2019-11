Escroquerie : Aramine Mbacké, ex-Dg de Dangote Sénégal se rapproche de Rebeuss

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 12:21

Ex-Dg de Dangote Sénégal, Aramine Mbacké, poursuivi par la femme d'affaires Oumy Thiam pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 537 millions de FCfa, se rapproche de la prison de Rebeuss.



D’après Les Échos, la plaignante, peinant à rentrer dans ses fonds, a saisi, lundi dernier, le procureur d'une requête aux fins d'incarcération, pour contraindre l'ex-Dg de Dangote Sénégal à s'acquitter du paiement de la créance.



Et Aramine Mbacké risque la contrainte par corps s'il ne rembourse pas sa dette. La dame qui s'est conformée à la procédure afférente, a déjà consigné à la prison de Rebeuss 360 000 FCfa destinée à la nourriture du prévenu durant son séjour carcéral.

