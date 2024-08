Escroquerie : Comment Ba, le charlatan, a emporté les 30 millions FCFA de Mme Sylla sa cliente Ouvrier et charlatan à ses heures perdues, le sieur A. Ba, natif de Médina Mody Loum dans la région de Sédhiou, se repose actuellement à la citadelle du silence. Selon les sources du quotidien L’As, Mme Sylla la victime s’est rapprochée du mis en cause pour guérir sa fille malade depuis plusieurs années.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2024 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Retour sur les faits qui remontent à 2022. Pour ses services, le charlatan a réclamé à sa cliente 4 millions. Il remet deux bouteilles de potions magiques à la victime.



Mais ironie du sort, après avoir utilisé les potions magiques, elle va obéir aux ordres du charlatan, car elle est envoûtée par le A Ba. Et c’est ainsi de 2022 à 2023 elle a eu à verser plusieurs fois de l’argent au charlatan qui s’est ensuite fondu dans la nature.



C’est alors comme en sursaut que la dame dépose une plainte à la Division des investigations criminelles (Dic) contre le mis en cause. Sans tarder, les hommes du Commissaire Adramé Sarr se mettent aux trousses du sieur Ba qui est finalement tombé dans les filets des limiers dimanche dernier à Keur Ayib.



Il est conduit par les éléments de la Dic à Dakar pour interrogatoire. L’escroc qui a reconnu les faits a déclaré n’avoir reçu que 400 mille francs. Des affirmations qui seront balayées d’un revers de la main par Mme Sylla qui détient les traces des transferts d’argent via wave.



D’après L’As, au total, le charlatan a reçu 20 millions 900 mille francs. Ce qui va motiver sa garde à vue et son déferrement au parquet pour escroquerie au charlatanisme.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook