Escroquerie : Ibrahima Ndiaye. se faisant passer pour un marabout établi à Kédougou, gruge 12 millions de francs CFA à ses voisins

Au début de son subterfuge, il dupe d’abord son voisin M. Thiam, en le mettant en rapport avec le prétendu marabout Bocar. Pour ne pas se faire prendre, Ibrahima Ndiaye utilise un autre numéro de téléphone et change sa voix.



M. Thiam, qui a eu la malchance de tomber dans le piège de son voisin, n’a vu que du feu, sur la séance de voyance. En effet, sa vie lui a été retracée dans les moindres détails.



Satisfait, il passe le mot à quelques-uns de ses voisins et, de fil en aiguille, la nouvelle de l’existence du “super” marabout s’est répandue dans le quartier. Finalement démasqué, Ibrahima Ndiaye a été confié aux autorités judiciaires.



Appelé à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, il soutient mordicus qu’il n’est pas le marabout qui a plumé ses voisins. Toutefois, il reconnaît avoir été l’intermédiaire entre celui-ci et ses voisins.



Il reconnaît également avoir majoré le prix que le marabout demandait à ses voisins pour en tirer profit. C’est la raison pour laquelle, dit-il, il ignore le montant du préjudice. Estimant les faits graves, la représentante du ministère public a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu.



Évoquant la prescription de l’action, l’avocat du prévenu, Me Alassane Cissé, trouve la peine requise par le parquet trop sévère. Selon la robe noire, le seul délit de son client a été d’encaisser les surplus. Finalement, le tribunal a reconnu Ibrahima Ndiaye coupable d’escroquerie. Il a écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement ferme.

Enquete